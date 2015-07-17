مركز لعلاج الأورام بالبروتون في أبوظبي

وقع سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان – مستشار صاحب السمو رئيس الدولة مساء أمس اتفاق شراكة مع شركتي «بروتون بارتنرز» و«ألبانز بارتنرز» لبناء وإدارة أول مركز متخصص في علاج الأورام بتقنية البروتون في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وذلك بإشراف البروفسور كارول سيكورا عميد كلية الطب في جامعة باكنجهام البريطانية والرئيس السابق لبرنامج مكافحة السرطان التابع لمنظمة الصحة العالمية والمدير الطبي لشركة بروتون بارتنرز انترناشونال.

وصرح سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، الرئيس الأعلى لمؤسسة سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية ورئيس مجلس إدارة مجموعة «إس بي كي» القابضة بأنه ضمن توجهات دولة الإمارات لتقديم أفضل الخدمات لمواطنيها والمقيمين على أرضها والسير على خطى قيادتنا الحكيمة برئاسة صاحب السمو خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، والدعم المستمر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان – ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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وحيث إن دولة الإمارات تتصدر دول المنطقة في مجال السياحة العلاجية فقد كان الاتجاه إلى إضافة جديدة لما تقدمه الدولة من خدمات راقية ومتطورة لعلاج الأورام وكما عودتنا دولة الإمارات لتكون في طليعة الدول المتقدمة في المنطقة في تقديم خدمة العلاج بتقنية البروتون لعلاج الأورام في الدولة ومن يحتاجها من المرضى في دول الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وعبر مايك موران الرئيس التنفيذي لشركة بروتون بارتنرز عن سعادته لدعوته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم تطوير مركز أبوظبي للعلاج بالبروتون.

وعلاج الأورام بتقنية البروتون مناسبة لحوالي 10٪ من المرضى الذين يتلقون العلاج الإشعاعي التقليدي حيث يتم تجنيب الأنسجة الطبيعية من التعرض للأشعة خلال تلقي العلاج على المدى الطويل ونحن واثقون من المهارات والحماس الذي رأيناه في أبوظبي حيث يمكننا تقديم وإنهاء هذا المشروع في غضون العامين المقبلين ومع ازدياد الإصابة بأمراض السرطان بشكل كبير على مستوى العالم فإن هناك حاجة إلى مزيد من الابتكار للتعامل مع هذا المرض. نتصور أن هذا التطور يضع الإمارات في طليعة البحث العلمي وعلاج أمراض السرطان».

وقال جوردون بالتزر - رئيس مجلس إدارة المجموعة للرعاية الصحية MEI «إننا متحمسون جداً لهذه الفرصة لجلب التكنولوجيا والخبرات للمرضى في دولة الإمارات العربية المتحدة بدلاً منها للسفر إلى الخارج». وأضاف «إن إنشاء هذا المركز الشامل بما في ذلك القدرة الابتكارية لاستخدام تقنية العلاج بالبروتون، وضمان الحصول على خدمات من الدرجة العالمية في علاج الأورام في دولة الإمارات العربية المتحدة». وقال ديفيد نوت، الرئيس التنفيذي لمجموعة الرعاية الصحية MEI « إن فريق العمل من شركاء الرعاية الصحية التي تمتلك الخبرة المطلوبة والقدرة على ضمان التنمية الناجحة، والبناء».