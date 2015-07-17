غدًا.. أول أيام عيد الفطر فى فلسطين والأردن وإندونيسيا

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، أن غدًا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال المفتى فى الاجتماع المنعقد فى دار الإفتاء الفلسطينية في المسجد الأقصى المبارك، لمتابعة تحري هلال شهر شوال لهذا العام 1436هـ أنه ثبت بالوجه الشرعي رؤية هلال شهر شوال هذه الليلة، وعليه يكون غدًا الجمعة 17/7/2015، هو أول أيام عيد الفطر.

وهنأ المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية المسلمين في جميع بقاع المعمورة، والشعب الفلسطيني، والقيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، بحلول عيد الفطر.

وأعلن في كل من الاردن وأستراليا والصين وإندونيسيا وماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية والفلبين، وكذا في تركيا وعدد من دول البلقان، أن غدًا الجُمعة هو الأول من شوال وعيد الفطر لهذا العام.