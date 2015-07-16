البابا تواضروس لسفيرة الدنمارك :المصريون يثقون في قيادة السيسي

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني أن مصر ينتظرها مستقبل مشرق وأن المصريين يثقون في قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبلاد، و أن مصر تباركت بزيارة العائلة المقدسة لها وإن كان العالم في يد الله فمصر في قلب الله.

> جاء ذلك خلال استقباله للسيدة برنيل داهلر سفيرة الدنمارك بالقاهرة، وأشار قداسته إلى أن كثيرًا من الأقباط الذين غادروا مصر قبل ثورة 30 يونيو بدأوا يعودون للاستقرار في مصر وعلى المستوى الكنسي، وأوضح قداسة البابا أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوجد بها 124 أسقف منهم 35 أسقفا خارج مصر من بينهم 15 في قارة أوربا واضاف قداسته قائلا : “لدينا 124 اسقف منهم 35 في المهجر و15 منهم في أوروبا كما وأن الأقباط منتشرون في 100 دولة و كنائسنا في 60 دولة”.

> وأعربت السفيرة الدنماركية عن تقدير بلادها لمصر وللكنيسة القبطية، مشيرة إلى أنه بالرغم أن الدنمارك دولة صغيرة إلا أنها من أكثر الدول التي تعتمد على قناة السويس، وقالت داهلر أن للأقباط كنيسة في الدنمارك وأن عدد الأقباط في تزايد ملحوظ حضر اللقاء القس امونيوس عادل سكرتير قداسته والاستاذة بربارة سليمان مسئول المقر الباباوي للمشروعات.