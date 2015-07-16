مشاجرة بالأسلحة النارية تكشف عصابة للسطو المسلح بالدقهلية

كشفت مشاجرة بالأسلحة النارية عن عصابة سطو مسلح بالدقهلية، بعد أن اختلفوا على تقسيم المسروقات.. وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير المباحث، بوصول بلاغ بحدوث مشاجرة بناحية قرية منشاة عبد الرحمن – مركز دكرنس - وحيازة أحد أطرافها سلاحا ناريا "بندقية آلية".

وانتقل الرائد محمد مطر رئيس مباحث المركز وضباط وحدة المباحث إلى مكان البلاغ، وتمت السيطرة على الموقف، وتم ضبط كل من محمد ا ح - وشهرته الأوكة 27 سنة مبيض محارة، وبحوزته سلاح نارى بندقية آلية عيار 7.62×39مم + عدد 2 خزينة بهما 39 طلقة من ذات العيار، وإسلام م ح 18 سنة عاطل شقيق الأول من الأم وبحوزة "سكين"، ويقيمان القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى بالاشتراك مع آخرين (جار ضبطهم) تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية، واعترفوا بأنهم وراء ارتكاب واقعة سرقة سيارة ماركة "شيفروليه" بيضاء اللون، موديل 2012، منذ قرابة أسبوع، ومحرر عنها المحضر رقم 2259/2015م جنح القنطرة غرب، وتم إعادتها لمالكها مقابل مبلغ مالى "40 ألف جنيه"، وبإرشاده تم ضبط المبلغ المالى داخل كيس بلاستيك كان يضعها داخل حفرة ترابية بذات الناحية.

وكشف المتهم الأول حدوث مشادة كلامية بينهما وبين المتهمين الهاربين أثناء اقتسام المبلغ المالى، وتم التحفظ على السلاح النارى والذخيرة والمبلغ المالى على ذمة تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15272/ 2015 جنح مركز دكرنس، جار العرض على النيابة، وكلفت إدارة البحث الجنائى باستكمال الفحص وضبط المتهمين الهاربين.