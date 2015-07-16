خطوات لتنظيف البيت استقبالاً للعيد

لا يتطلّب تنظيف البيت، قبل حلول العيد، وقتاً طويلاً ومجهوداً كبيراً، خصوصاً بعد وضع جدول يساعدك على تنظيم أعمال البيت بسهولة، مع الإشارة إلى أن التنظيف سيقتصر على العناصر الواضحة للعين، وسيستثني الستائر وتوضيب دواخل الخزائن.

"سيدتي نت" يسلّط الضوء على أبرز الخطوات، التي يجب القيام بها، استعداداً لاستقبال العيد:

- نظّفي المطبخ بالمرحلة الأولى، خصوصاً بعد الانتهاء من إعداد الكعك والمعمول. في هذا الإطار، يفضّل مسح الخزائن من الخارج، كذلك الثلاجة وفرن الغاز والشفّاط والأرضية.

- حدّدي مكان الضيافة سواء الصالون أو غرفة الطعام، ثم باشري بتنظيف الأخير، من خلال مسح الأرضية جيداً وقطع الأثاث. ولا تنسي إزالة الغبار عن الرفوف التي تحمل "الاكسسوارات".

- لا تنسي تنظيف الحمّامات، مع وضع فوط جديدة لها والتأكد من وجود الصابون والمناديل الورقية، مع الحرص على أن يكون صندوق القمامة في كلّ منها نظيفاً.

- عطّري المنزل بالبخور أو العطور العربية صباح العيد، مع الحرص على ترتيب الطاولات سريعاً.

- قومي بكيّ ملابس العيد.

شاهدي أيضاً:

بالفيديو:كيف تزيلين أحمر الشفاه عن الملابس؟