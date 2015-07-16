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قطر ترحب بالاتفاق مع إيران وتأمل أن تتخذ طهران موقفا "إيجابيا"

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قطر ترحب بالاتفاق مع إيران وتأمل أن تتخذ طهران موقفا "إيجابيا" قطر ترحب بالاتفاق مع إيران وتأمل أن تتخذ طهران موقفا "إيجابيا"
قالت وكالة الأنباء القطرية اليوم الخميس إن قطر ترحب بالاتفاق النووى مع إيران وتأمل أن يدفعها إلى اتخاذ موقف "إيحابي" تجاه المنطقة.

ونقل عن وزير الخارجية القطرى خالد العطية قوله فى مقابلة مع قناة (سي.إن.إن) "قطر كانت أول من دعم وشجع على أن تتم تسوية هذا الملف بطريقة سلمية."

وأضاف "هذا الاتفاق سيهدئ إيران وسيجعلها تقارب أكثر وبشكل أفضل مع دول المنطقة."

وتابع "نأمل فى أن تكون إيران مطمئنة أكثر لتتقارب أكثر مع دول المنطقة."

وبموجب الاتفاق الذى أبرم يوم الثلاثاء بين إيران والقوى العالمية فإن العقوبات التى يفرضها الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة والأمم المتحدة على إيران سترفع مقابل قيود طويلة الأجل على برنامجها النووى الذى يشتبه الغرب بأنه يهدف إلى صنع قنبلة نووية. وتقول طهران إن أنشطتها النووية ذات أغراض سلمية بحتة. (
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