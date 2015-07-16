ضبط مرتكب واقعة سرقة فرع سوبر ماركت سعودى فى الزمالك

ألقى رجال المباحث بشرطة قصر النيل القبض على عامل، لاتهامه بسرقة سوبر ماركت سعودى بالزمالك، وبحوزته مبلغ مالى بقيمة 6 آلاف جنيه من متحصلات المحل، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كان قسم شرطة قصر النيل تلقى بلاغا من "وليد.ح.إ" 40 سنة مدير فرع سوبر ماركت سعودى بالزمالك ومقيم بإمبابة /جيزة باكتشافه سرقة مبلغ 77 ألف جنيه من داخل درج بمحل عمله ولم يتهم أو يشتبه فى أحد، وأمكن من خلال مراجعة الكاميرات المثبتة بالمحل التوصل إلى مشاهدة لشخص (ملثم) تسلق سور المحل واستولى على المسروقات وفر هاربا، وأسفرت جهود البحث عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه "احمد.خ.ح"17 سنة عامل بالمحل ومقيم محافظه المنيا.

بإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضاف بمحاولته سرقه ذات المحل بتاريخ 14/الجارى والمحرر بشأنها المحضر رقم 8606 لسنة 2015 م جنح القسم بذات الأسلوب.

تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى 6000 جنيه أقر بأنها من متحصلات الحادث وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.