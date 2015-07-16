إدخال بضائع ووقود لغزة عبر "كرم أبو سالم"

غزة /أ ش أ/

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الخميس السماح بإدخال 300 شاحنة محملة بالبضائع والمساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبر "كرم أبو سالم" التجارى جنوب شرق القطاع.

>وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع للقطاع إن الشاحنات المقرر إدخالها ستكون محملة ببضائع للقطاعين التجارى والزراعى وقطاع المواصلات والمساعدات.

>وأشار فتوح إلى أن إسرائيل سمحت بضخ كميات محدودة من الوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء وللقطاع الخاص.

>ويعتبر معبر "كرم أبو سالم" المنفذ التجارى الوحيد الذى تدخل منه البضائع والوقود إلى قطاع غزة، وتغلقه سلطات الاحتلال يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع.

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