"ثقافة الإسماعيلية" تحتفل بأيام عيد الفطر على أنغام السمسمية

قالت شيرين عبد الرحمن مدير فرع ثقافة الإسماعيلية إن الفرع سوف ينظم عدة احتفالات بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك ومبادرة صيف ولأدنا ومنها عروض فنية لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية بقيادة الفنان يحيى مولر وذلك ثانى أيام العيد وأيضا عرض لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية أطفال بقيادة الفنان شريف مبارك ثالث أيام العيد بنادى الشجرة فى تمام الساعة السابعة مساء.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتقام هذه الاحتفالات تحت رعاية الدكتور عبد الواحد النبوى وزير الثقافة والكاتب المسرحى محمد عبد الحافظ ناصف رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والباحث سعيد الهمشرى رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى.