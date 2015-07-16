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استعدادات مكثفة بالبحيرة لاستقبال عيد الفطر المبارك

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استعدادات مكثفة بالبحيرة لاستقبال عيد الفطر المبارك استعدادات مكثفة بالبحيرة لاستقبال عيد الفطر المبارك
طالب الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية والمصالح الحكومية بعمل نوبتجيات على مدار الـ24 ساعة يوميا خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لتأمين كل المنشآت الحكومية والحيوية وخاصة الجراجات، وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعة بالتنسيق مع الأمن والزراعة والجمعيات الزراعية والعمد بالقرى.

وتم التأكيد على تكثيف أعمال النظافة قبل وخلال أيام عيد الفطر المبارك بالشوارع والميادين والمتنزهات والحدائق العامة مع منع إجازات عمال النظافة خلال تلك الفترة، ورفع الطاقة القصوى لشركة ومحطات مياه الشرب وكذا زيادة كميات المياه الواردة لمدينة الرحمانية من محطتى المحمودية وشبراخيت للقضاء على مشكلة ضعف وانقطاع المياه لحين الانتهاء من محطة مياه الرحمانية.

كما وجه محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على المحال والأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات خلال فترة العيد، للتأكد من توافر كل السلع والمنتجات بالأسعار المقررة وردع المخالفين.

بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص مساحة 900 متر بوادى النطرون لإقامة محطة صرف صحى لمنطقة الإسكان الجديدة بالرست هاوس.

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مصر 365