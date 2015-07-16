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مصادر: جهاز الخدمة الوطنية يدير طرق المشروع القومى بنظام حق الانتفاع

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مصادر: جهاز الخدمة الوطنية يدير طرق المشروع القومى بنظام حق الانتفاع مصادر: جهاز الخدمة الوطنية يدير طرق المشروع القومى بنظام حق الانتفاع
أكدت مصادر مسئولة بوزارة النقل، أن الوزارة بدأت مفاوضات مع جهاز الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، لإسناد إليه بالأمر المباشر إدارة طرق المشروع القومى الخاص ببرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى بنظام حق الانتفاع.

وأضافت المصادر، لـ"اليوم السابع"، أن الشركة الوطنية لتشغيل وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز الخدمة الوطنية ستتولى إدارة طرق المشروع القومى؛ سواء المنفذة من قبل وزارة النقل أو الإسكان أو الدفاع نفسها، وذلك بأسلوب اقتصادى واستثمارى.

وقالت المصادر، إن الوزارة تتفاوض مع جهاز الخدمة الوطنية لتحديد شروط التعاقد والتزامات كل طرف، على أن يتم توزيع الأرباح الناتجة عن إدارة الطريق، سواء من إيرادات الرسوم أو غرامات الموازين أو الإعلانات بين الطرفين، لافتًا إلى أن إسناد إدارة كل طريق ستكون بتعاقد مختلف.


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