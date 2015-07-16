ولى العهد السعودى يبحث مع رئيس هيئة الأركان اليمنى الأوضاع فى البلاد

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى ولى العهد السعودى النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمكة المكرمة مساء أمس رئيس هيئة الأركان العامة اليمنى اللواء محمد على المقدشى.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع على الساحة اليمنية، والجهود المبذولة خاصة فى عدن.

وعبر رئيس هيئة الأركان العامة اليمنى عن الشكر للمملكة العربية السعودية ولجميع الأشقاء فى دول التحالف على ما تحققه العمليات العسكرية المشتركة من نجاح.

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