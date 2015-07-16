"الزراعة" حديقة الأورمان استعدت لزوار العيد وفتح 34 غابة شجرية بالمجان

أكد الدكتور عمر ربيع، رئيس الإدارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة، أنه تم الانتهاء من استعدادات حديقة الأورمان لاستقبال الجمهور فى أيام عيد الفطر المبارك، بعد أعادت تأهيلها وتطويرها وتجهيز كل المسطحات الخضراء، ورفع جميع مخالفات معرض الزهور، بالإضافة إلى تطوير منطقة ألعاب الأطفال، وافتتاح كافتيريا "الحديقة"، وتأهيل دورات المياه، وأماكن الجلوس، بالإضافة إلى فتح 34 غابة شجرية بمختلف المحافظات لاستقبال الزائرين بالمجان بناء على تعليمات الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة.

وقال رئيس الإدارة المركزية للتشجير، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم التنسيق مع مرفق الإسعاف بالجيزة؛ بغرض تواجد عدد من سيارات الإسعاف داخل الحديقة خلال أيام عيد الفطر؛ لمواجهة أى حالات مرضية طارئة، والتنسيق مع مديرية أمن الجيزة لتواجد مكثف للشرطة داخل الحديقة لزيادة الخدمات الأمنية، مشير إلى أنه تم توفير السلات وأكياس الزبالة لزوار الحديقة لرمى المخلفات، من أجل الحفاظ على نظافة الحديقة، مناشدا الزائرين بالحفاظ على مظهر الحديقة، من خلال وضع المخلفات فى الأكياس المتوفرة.

موضوعات متعلقة :

>حديقة حيوان الجيزة تستقبل زوار العيد بقطار فرس النهر وبانوراما للحيوانات الصغيرة.. النسناس والفيلتان "نعيمة وكريمة" والزراف "يأسو" و"الدنجوان" والأسود والشمبانزى "كوكو ولوزة" أبرز العروض