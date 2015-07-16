ننشر أسماء الأوائل فى الثانوية العامة بمحافظة البحيرة ونسبة النجاح 73.4%
ننشر أسماء الأوائل فى الثانوية العامة بمحافظة البحيرة، كما بلغت النسبة المئوية للنجاح 73.4% وذلك لطلاب الثانوية العامة نظام حديث 2015، على مستوى محافظة البحيرة، حيث تقدم عدد 25625 حضر منهم عدد 24347 وكان عدد الناجحين 17874.إعلان - Ads إعلان - Ads
وبلغت نسبة النجاح 81.5 للمدارس الرسمية، بينما بلغت نسبة النجاح للمدارس الرسمية لغات (التجريبى) 81.2.، بينما بلغت النسبة المئوية للنجاح بالمدارس الخاصة 65% بالمحافظة، بينما بلغت النسبة المئوية للنجاح بالمدارس الخاصة لغات 89.5% .
وحصدت محافظة البحيرة 10 مراكز من الطلاب الأوائل بالثانوية العامة نظام حديث 2015 بالمجموعة العلمية على مستوى قطاع الإسكندرية من إجمالى 15 طالبا.
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