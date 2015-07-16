ننشر أسماء الأوائل فى الثانوية العامة بمحافظة البحيرة ونسبة النجاح 73.4%

ننشر أسماء الأوائل فى الثانوية العامة بمحافظة البحيرة، كما بلغت النسبة المئوية للنجاح 73.4% وذلك لطلاب الثانوية العامة نظام حديث 2015، على مستوى محافظة البحيرة، حيث تقدم عدد 25625 حضر منهم عدد 24347 وكان عدد الناجحين 17874.

وبلغت نسبة النجاح 81.5 للمدارس الرسمية، بينما بلغت نسبة النجاح للمدارس الرسمية لغات (التجريبى) 81.2.، بينما بلغت النسبة المئوية للنجاح بالمدارس الخاصة 65% بالمحافظة، بينما بلغت النسبة المئوية للنجاح بالمدارس الخاصة لغات 89.5% .

وحصدت محافظة البحيرة 10 مراكز من الطلاب الأوائل بالثانوية العامة نظام حديث 2015 بالمجموعة العلمية على مستوى قطاع الإسكندرية من إجمالى 15 طالبا.



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