حالة نادرة لطفلة بريطانية بدون قناة تناسلية أو فتحة شرج ولديها رحمان وكلية واحدة

تعانى الفتاة الصغيرة "بوبى وادزورث"، 8 سنوات، من مرض نادر للغاية، يصيب واحدة من بين كل 50 ألفا، حيث ولدت بدون قناة تناسلية أو مستقيم -والذى ينتهى بفتحة الشرج- بينما تمتلك قناة واحدة مشتركة تجمع بين العضو التناسلى وفتحة البول والمستقيم تعرف باسم المذرق "cloaca"، والتى من المفترض فى الطبيعى أن تنشأ منها هذه القنوات الثلاث.

وأشار التقرير أن الذى نشر يوم الثلاثاء بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن الفتاة ولدت أيضا برحمين بدلاً من رحم واحد، وهى تعانى معاناة كبيرة، حيث لا تستطيع دخول الحمام لإخراج فضلاتها، وخضعت لعملية جراحية لتوصيل كيس -وعاء خارجى- بالأمعاء كى تتجمع فيها الفضلات.

ولم تنته معاناة الفتاة البريطانية عند هذا الحد، بل إنها ولدت أيضاً بكلية واحدة، لا تعمل للأسف بشكل جيد، وهو ما يعنى حصولها بشكل دائم على المضادات الحيوية لمكافحة الإصابات الميكروبية التى تتعرض لها على حد قول التقرير.

وتحاول والدتها الآن جمع القدر الكافى من التبرعات كى يتم علاجها فى الولايات المتحدة الأمريكية، تحت إشراف جراح مرموق بإحدى مستشفيات ولاية أوهايو، يدعى مارك ليفيت، أكد لها أنه من الممكن أن يقوم باستئصال الرحم الإضافى للفتاة الصغير مع إعادة تشكيل قناة مجرى البول وفتح قناة مهبلية جديدة لها.

وتبلغ تكلفة العملية 100 ألف جنيه استرلينى، ووافقت المستشفى التى ستجرى "بوبى” العملية بها على خفض التكاليف بنسبة 50%، ونجحت الأم حتى الآن فى جمع تبرعات تقدر بنحو 36 ألف جنيه استرلينى.

المثير أن الأطباء مازالوا يعتقدون أن "بوبى” قد تتمكن يوماً ما من الحمل والإنجاب بعد علاج هذا المرض النادر.



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الفتاة تعانى من مرض نادر يصيب بنتاً واحدة من بين كل 50 ألف



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تكلفة العملية بعد تخفض المستشفى 50 ألف جنيه استرلينى



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الفتاة تعانى من مشاكل صحية كبيرة منذ ولادتها



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الأطباء يأملون أن تصبح الفتاة الصغير أماً يوما ما