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طحنون بن محمد يلتقي منصور بن زايد في العين

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طحنون بن محمد يلتقي منصور بن زايد في العين طحنون بن محمد يلتقي منصور بن زايد في العين

التقى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، مساء أمس بقصر سموه في مدينة العين، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث تبادل سموهما الأحاديث والتهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقد توجه سموهما إلى الله تعالى أن يحفظ ويمتع صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالصحة والعافية، وأن تعود هذه المناسبة الكريمة على شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بالخير والأمن والأمان، في ظل قيادة صاحب السمو رئيس الدولة. حضر اللقاء الشيخ حمد بن طحنون آل نهيان، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، ومعالي أحمد جمعة الزعابي، نائب وزير شؤون الرئاسة.

وقد تناول سموهما والحضور طعام الإفطار على مأدبة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان.

صلاة العيد

يؤدي سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، صلاة عيد الفطر السعيد في مسجد النور بمدينة العين.

ويستقبل سموه المواطنين والمقيمين المهنئين بالعيد في قصر غريبة بمدينة العين.

حمدان بن زايد يؤدي الصلاة بمسجد ليوا

يؤدي سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، صلاة عيد الفطر السعيد بمسجد قصر ليوا بالمنطقة الغربية. ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه عدد من المسؤولين وأعيان المنطقة الغربية. ويستقبل سموه عقب أداء شعائر صلاة عيد الفطر مباشرة جموع المهنئين بقصر ليوا.

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