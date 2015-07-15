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تحذير: تناول أدوية الاكتئاب مع المسكنات يسبب نزيف المخ

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تحذير: تناول أدوية الاكتئاب مع المسكنات يسبب نزيف المخ تحذير: تناول أدوية الاكتئاب مع المسكنات يسبب نزيف المخ
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون كوريون أن تناول الأدوية المضادة للاكتئاب ومسكنات الألم مثل إيبوبروفين أو نابروكسين قد يرتفع خطر حدوث نزيف فى الدماغ.

ووجد الباحثون أن أكثر من 4 ملايين شخص من الذين يتناولون الأدوية المضادة للاكتئاب لأول مرة، مع العقاقير المضادة للالتهابات (المسكنات) هم أكثر عرضة للنزيف داخل الجمجمة فى غضون الشهر المقبل.

وأشار الباحثون فى معرض أبحاثهم أن النزيف داخل الجمجمة يمكن أن يؤدى إلى تلف دائم فى الدماغ أو الموت.

وإضافة إلى ذلك فإن الإفراط فى المسكنات بمفردها مثل الأسبرين، إيبوبروفين (موترين، أدفيل) ونابروكسين (أليف)، تسبب سيولة الدم.

كما أن يوم الخميس الماضى، نوهت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" على ملصقات تحذيرية من بعض مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية، مؤكدةً أن هذه العقاقير قد تزيد من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

وأضاف الباحثون أنه من المعروف أن مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية "المسكنات" يمكن أن تسبب نزيف المعدة والأمعاء لدى بعض الناس، مثل بعض أدوية الاكتئاب مثل البروزاك والزولوفت والجمع معهم يسبب نزيف فى المخ.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى"Health Day News".

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مصر 365