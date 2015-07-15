المرصد السورى :تنظيم داعش يحتجز المفطرين فى رمضان داخل اقفاص حديدية

وثق نشطاء المرصد السورى لحقوق الإنسان قيام تنظيم الدولة الإسلامية" داعش" بنصب "قفص حديدي" عند ساحة الجرداق فى مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، حيث قامت عناصر التنظيم اليوم باحتجاز 13 مواطناً بينهم طفل دون سن الـ 16، داخل القفص، إضافة الى "صلب" أربعة مواطنين آخرين على سور مقر "الحسبة" فى المدينة.

وعلم نشطاء المرصد أن التنظيم احتجزهم بتهمة "الإفطار فى رمضان"، وأن الرجال الأربعة الذين تم صلبهم على سور مقر "الحسبة" لم يتبقَ لهم مكان داخل القفص فتم صلبهم، حيث تعد عملية "الاحتجاز والصلب" أكبر عملية نفذها التنظيم بحق مواطنين مدنيين خلال شهر رمضان، بتهمة "الإفطار فى رمضان".

جدير بالذكر أن هذه المرة الخامسة التى يقوم بها التنظيم باستخدام القفص الحديدي، لـ "التشهير" بالمواطنين، وإقامة "الحدود" عليهم، فى مناطق سيطرته داخل الأراضى السورية.

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