كوريا الجنوبية تمدد حظر السفر على مواطنيها إلى أفغانستان و5 دول عربية

قررت كوريا الجنوبية تمديد القيود المفروضة على السفر إلى ست دول لمدة ستة أشهر أخرى، وبحسب ما أوردته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء قالت وزارة الخارجية فى سول اليوم الأربعاء أن قائمة الدول الست تشمل العراق وأفغانستان والصومال وسوريا واليمن وليبيا.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار سوف يدخل حيز التنفيذ فى 31 يناير 2016 بالنسبة للعراق، وسوريا، واليمن، و2 فبراير 2016 بالنسبة لليبيا، أما أفغانستان والصومال فابتداء من 6 فبراير من العام المقبل، وقالت يونهاب إنه لن يكون ممكنا للكوريين الجنوبيين السفر إلى هذه الدول دون الحصول على إذن حكومي.

وقالت الوزارة إنه من المتوقع استمرار حظر السفر إلى الدول الست حاليا بسبب عدم الاستقرار السياسى والأمني.

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