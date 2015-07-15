تغريم فتاتين فى الخرطوم لارتدائهما زيا غير لائق

قضت محكمة فى شمال العاصمة الخرطوم الاربعاء بتغريم فتاتين مسيحيتين 500 جنيه سودانى (ستون دولارا اميركيا) بسبب ارتدائهما السروال فى اثناء خروجهما من كنيسة فى احدى مناطق العاصمة السودانية.

وحكمت محكمة النظام العام بالخرطوم بحرى (شمال الخرطوم) على كل من فردوس التوم ورحاب كومى بالغرامة المذكورة لارتدائهما "زيا غير لائق".

وكانت الشرطة اوقفت التوم وكومى من بين اثنتى عشرة فتاة اثناء خروجهن من الكنيسة الانجيلية المعمدانية فى منطقة طيبة الاحامدة بالخرطوم بحرى فى 25 يونيو الفائت.

وقال محامى الفتيات مهند مصطفى الحسين لفرانس برس "تم القبض على اثنتى عشرة فتاة عند خروجهن من الكنيسة فى العاشرة مساء.

وبعد وصولهن إلى مركز الشرطة تم اطلاق سراح اثنين منهن بعدما قرر المسؤولون فى المركز انهما ترتديان زيا لائقا فيما دونت بلاغات بحق الاخريات".

وصدر الحكم على الفتاتين بموجب المادة 152 من القانون الجنائى السودانى التى تعاقب من يرتدى "زيا غير لائق" بالجلد او الغرامة. وسبق أن طالبت منظمة العفو الدولية السلطات السودانية بالغاء هذه المادة.

واعتبر الحسين أن "المادة 152 غير واضحة ولم تحدد معيارا للزى الفاضح ما اطلق يد رجال الشرطة للقبض على النساء واستغلالهن، بدليل انه فى هذه الحادثة تم القبض على اثتنى عشرة فتاة بتهمة ارتداء الزى الفاضح، وعند وصولهن إلى المركز قرر الشخص المسؤول أن اثنتين منهن ترتديان زيا مناسبا".

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