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ضبط 11 ألف قطعة من الألعاب النارية الممنوعة بالبحيرة

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ضبط 11 ألف قطعة من الألعاب النارية الممنوعة بالبحيرة ضبط 11 ألف قطعة من الألعاب النارية الممنوعة بالبحيرة
شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، قبل قليل، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، يرافقه اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة حملة مكبرة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث برئاسة العقيد وجدى الصيرفى مدير المباحث بمشاركة الرائد موسى أبو العينين حملة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمه وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

أسفرت تلك الحملة عن ضبط كل من صاحب مكتبة بمدينة بدر لحيازته (3000) محدث صوت وجارى تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة بدر، وصاحب مكتبة ثانية بمدينة بدر لحيازته (200) طلقة خرز أطفال و(288) محدث صوت، وجار تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة بدر، بالإضافة لصاحب مكتبة ثالثة لحيازته (4000) محدث صوت، وجار تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة بدر.

كما تم ضبط صاحب مكتبة رابعة لحيازته (724) محدث صوت وجار تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة بدر، بجانب ضبط صاحب مكتبة رابعة لحيازته (1000) طلقة خرز أطفال و(400) بمبة و(300) صاروخ مختلف الأشكال والأحجام وجار تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة بدر.

كما تم ضبط صاحب مكتبة خامسة لحيازته (2000) صاروخ مختلف الأشكال والأحجام وجار تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة بدر.

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مصر 365

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