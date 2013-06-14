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"أوبل" تقرر تجميع سيارات فى بيلاروسيا العام المقبل

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"أوبل" تقرر تجميع سيارات فى بيلاروسيا العام المقبل "أوبل" تقرر تجميع سيارات فى بيلاروسيا العام المقبل

قالت شركة أوبل التابعة لمجموعة جنرال موتورز إنها ستبدأ فى تجميع سياراتها فى روسيا وأسواق أخرى فى بيلاروسيا العام المقبل.

وقالت الشركة إن جنرال موتورز وقعت اتفاقا للبدء فى تجميع سيارة "أوبل كورسا" فى مصانع مملوكة لشريك فى بيلاروسيا.

وستباع سيارات أوبل فى روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا.

وقالت أوبل إن خطتها تهدف إلى إنتاج سبعة آلاف سيارة فى السنة الأولى، وسيتم إرسال مواد السيارات من شركات فى مدينتى إيزنباخ الألمانية وسرقسطة الإسبانية.

وقال بيتر ثوم، المسئول التنفيذى البارز فى أوبل، إن الفكرة تتلخص فى "أن نصنع حيث نبيع" ونقوم بتوفير سيارات فى أسواق متنامية وهو ما سيعنى تحقيق أرباح للمصانع فى غرب أوروبا، ويعد هذا الاتفاق ساريا حتى عام 2017.

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