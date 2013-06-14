لماذا يجلس خالد الصاوي مع مرضى نفسيين؟

اضطر الفنّان الكبير خالد الصاوي إلى الجلوس مع بعض المرضى النفسيين للاطلاع على عالمهم عن قرب، ولمعرفة تفاصيل حياتهم وتعاملهم مع الآخرين، وذلك من أجل دوره في فيلم "الفيل الأزرق" الذي يجمعه مع الفنّان كريم عبد العزيز.

ويجسّد الصاوي، في الفيلم ـ لأوّل مرّة في حياته ـ شخصيّة مريض نفسيّ، يتمّ علاجه عند أحد الأطباء النفسيين الذي يجسّد شخصيّته كريم.

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