اعرف أعراض الإصابة بالديدان الدبوسية وطرق العلاج

الإصابة بديدان الأمعاء، من أكثر الأعراض شيوعا، وخاصة لدى الأشخاص التى تفرض ظروفهم الحياتية استخدام دورات المياه خارخ المنزل، وهو ما يسهل معه انتقال العدوى بالديدان والطفيليات.

الدكتور محمد أنور سليمان استشارى الجهاز الهضمى بطب قصر العينى، يوضح فى السطور التالية أعراض وطرق علاج الديدان الدبوسية، بشكل خاص والتى تعد الأكثر انتشارا بين أنواع ديدان الأمعاء.

أعراض الإصابة بالديدان الدبوسية

طرق علاج الديدان الدبوسية

>وأهم أعراض الإصابة بالديدان الدبوسية تبعا لرأى محمد، يمكن أن تلخص فى النقاط التالية وهى:>- الشعور بالإرهاق عند بذل أى مجهود بسيط.>- اضطراب فى عملية الإخراج، سواء بحالات الإمساك الشديد أو الإسهال، أو تغير طبيعة البراز.>- الإصابة بالأنيميا ونقص المعادن الهامة من الجسم.>- الشعور بحكة فى الشرج وخاصة فى فترة المساء، نظرا لأن تلك الديدان تحديدا تخرج من الأمعاء، فى فترة الليل لتضع بيضها عند فتحة الشرج.>يوضح محمد أن طرق القضاء على الديدان الدبوسية، تعتمد على كورس علاجى بمضادات خاصة، تعمل على قتل تلك الديدان وغالبا ما يستمر ذلك الكورس لفترة تمتد لأسبوعين متتاليين.