لو رجلك بتورم..3 نصائح لحل المشكلة أهمها تناول الجرجير والموز والثوم

تورم الساقين من الأعراض المؤلمة والمزعجة، والتى تحدث لأسباب كثيرة، وتعتبر الساقين جزءا من أجزاء الجسم التى تعانى أكثر من غيرها لأنهاء تحمل الجسم بأكمله.

وأوضح الخبراء أن سبب تورم الساقين قد يرجع إلى الوزن الزائد، أو الوقوف لفترة طويلة بسبب ظروف عمل معينة، أو الجلوس لفترة طويلة جدًا مما يؤدى إلى التعب، وزيادة الوزن، والنتيجة النهائية هى تورم الساقين.

وأشار الخبراء عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health"، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، إلى أن التورم أو الشعور بثقل فى الساقين سرعان ما يزول، وذلك إذا تم اتباع بعض النصائح التى تساعد فى القضاء على تورمات الساق، وتشمل:

>1- تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم

>بعد مرور يوم من العمل الشاق، فإن القدمين سوف يصابا بالتورم، وهذا قد يكون بسبب نقص الماغنسيوم فى الجسم، لذلك يجب تناول الأطعمة الغنية بالمغنسيوم مثل الموز والجرجير، والسبانخ، للوقاية من تورم الساقين.

>2- الثوم

>الثوم هو أيضا عنصر قوى وكبير، حيث يمكنه رعاية الساقين نظرًا لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة التى تمنع ظهور التورم، لأنه يوسع الأوعية الدموية.

>3- المياه

>إذا كنت تعانى من تورم فى الساقين فى كثير من الأحيان، فعليك أن تحاول زيادة كمية السوائل فى الجسم وشرب الكثير من الماء، وبهذه الطريقة تتخلص من الأملاح الموجودة بالجسم وتتحسن حالتك الصحية.