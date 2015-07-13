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هنروح منها فين..عوادم السيارات تسرع الإصابة بشيخوخة الجلد

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هنروح منها فين..عوادم السيارات تسرع الإصابة بشيخوخة الجلد هنروح منها فين..عوادم السيارات تسرع الإصابة بشيخوخة الجلد
كشفت دراسة ألمانية حديثة مؤخرًا عن أضرار خطيرة للغاية بخصوص عوادم السيارات، التى نتعرض لها يوميًا فى الشوارع ويستنشقها الجميع باختلاف فئتاهم العمرية.

وأكدت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة دوسلدورف الألمانية، أن استنشاق العوادم التى تنبعث من السيارات بمختلف أنواعها يرفع فرص الإصابة بشيخوخة الجلد، لافتين أن بعض المركبات الدقيقة مثل ثانى أكسيد النيتروجين التى تخرج مع هذه الأدخنة تتسبب فى ظهور بقع لونية على الجلد وتجعله يشيخ بشكل أسرع وهو ما يرفع فرص تلفه وجعل الأشخاص الصغار يبدون بمظهر كبار السن.

وأضاف الباحثون أن حكومات الدول يجب أن تتوصل إلى حل على المدى البعيد لعلاج مشاكل وأضرار عوادم السيارات وتقليل الآثار الخطيرة، التى يتعرض لها الإنسان وتقليل فرص الإصابة بشيخوخة الجلد المبكرى.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثالث عشر من شهر يوليو الجارى.

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