الحزب الحاكم بالسودان يتهم جهات بمحاولة إقحام البلاد فى فوضى تنظيم داعش

أكد الأمين السياسى لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم بالسودان حامد ممتاز، سعى حزبه الجاد لوقف محاولات بعض المجموعات والجهات -لم يسمها- لإقحام السودان فى الظواهر غير الطبيعية بالمنطقة العربية كتنظيم "داعش" الإرهابى الذى وصفه بأنه يؤثر على الاستقرار والسلم والأمن.

وأوضح ممتاز- فى تصريح عقب اجتماع القطاع السياسى للحزب مساء اليوم الاثنين- "أن مساعى الحزب تهدف إلى تأمين شباب وطلاب السودان من الدخول فى مثل هذه الظواهر".

وقال ممتاز" تنظيم داعش ظاهرة غير طبيعية يتأثر بها السودان سلبا عبر ما حدث من بعض الطلاب الذين هاجروا بطرق غير شرعية وربما تكون هناك بعض المجموعات تعمل لإقحام السودان فى هذا الاتجاه ونحن نعمل لإيقاف هذه المحاولات".

وجدد الأمين السياسى للحزب الحاكم بالسودان، الدعوة لحوار سياسى شامل يمكن السودان من الاستقرار السياسى، مؤكدا أن ما يدعو له حزبه هو حوار جدى وشامل، مشيرا إلى خطة الحزب لدعم الحوار بالتنسيق مع الآلية المعنية بالحوار دون شروط مسبقة.

وأضاف ممتاز، أن حزبه يعتبر أى اشتراطات مسبقة هى تعطيل للحوار الوطنى الشامل بالبلاد، وقال "لذلك ندعو لحوار يتناول كل القضايا من أجل الوصول إلى حلول سلمية مرضية لكافة الأطراف السودانية".

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