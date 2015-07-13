وزارة الدفاع الجزائرية : مقتل إرهابى وتوقيف آخر بولاية "المسيلة"

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن عناصر الدرك الوطنى قتلت إرهابيا وأوقفت آخر فى ولاية مسيلة (شرق الجزائر).

وأفادت الوزارة الجزائرية - فى بيان لها اليوم الإثنين - بأن العملية تمت بالقرب من بلدية (عين الحجل)، أثناء مباشرة توقيف عناصر الدرك الوطنى لسيارة سياحية كانت تقل شخصين مشتبه فيهما.

وأضاف البيان أن عناصر الدرك، بعد تبادل لإطلاق النار، قتلت إرهابيا وأوقفت آخر، كما تم ضبط سلاح إلى (طراز كلاشنيكوف) وكمية من الذخيرة إضافة إلى هاتف نقال وأغراض أخرى.

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