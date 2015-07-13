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وزير الدفاع العراقى: القوات العراقية تتقدم فى عمليات تحرير الأنبار

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وزير الدفاع العراقى: القوات العراقية تتقدم فى عمليات تحرير الأنبار وزير الدفاع العراقى: القوات العراقية تتقدم فى عمليات تحرير الأنبار
صرح وزير الدفاع العراقى خالد العبيدى مساء اليوم الاثنين بأن القوات العراقية تتقدم فى إطار عمليات تحرير محافظة الأنبار من سيطرة تنظيم (داعش).

وكتب على صفحته فى موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) مساء اليوم أن "لواء المشاة الآلى يقوم بتطهير المحور المؤدى إلى منطقة كريمش الغربية مع مجموعة المخازن الموجودة هناك وفجر 4 عبوات ناسفة وردم الطرق التى خربتها عصابات داعش".

وأوضح أن "اللواء المدرع 36 يقوم بتطهير قرية الطراح الشرقية مع مجموعة المخازن المتواجدة هناك وفجر 3 عبوات ناسفة وردم الطرق التى ضربها داعش الإرهابى ولواء المشاة 50 يقوم بتطهير القرى على الطريق العام من ناظم الثرثار إلى ناظم التقسيم وتمكن من تفجير عدد من العبوات الناسفة وردم وتسوية الحفر التى خلفتها العبوات الناسفة ويواصل جهاز مكافحة الإرهاب تقدمه على محور منطقة الطاش الثانية".

وأطلق العراق صباح اليوم عملية عسكرية واسعة النطاق لطرد تنظيم داعش من محافظة الأنبار انطلاقا من مدينة الفلوجة غربى بغداد.
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