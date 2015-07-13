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ورمضان مودع كفاية عرقسوس.. شربه بشكل منتظم بيزود ضربات القلب

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ورمضان مودع كفاية عرقسوس.. شربه بشكل منتظم بيزود ضربات القلب ورمضان مودع كفاية عرقسوس.. شربه بشكل منتظم بيزود ضربات القلب
مع نهايات شهر رمضان المعظم، ينصح الأطباء مدمنى العرقسوس التوقف عن تناوله، فبعيدا عن أن الدراسات تؤكد على أنه سبب فى إحداث خلل بضغط الدم بالجسم، إلا أن خطورة تناوله بشكل منتظم يساعد على زيادة معدلات ضربات القلب، ما يحدث خللا كبيرا بالجسم.

الدكتور محمد رؤوف أخصائى أمراض الباطنة أكد على أن الكميات الكبيرة من العرقسوس والمنتظمة التى تناولها الصائم خلال فترة الصيام وطوال أيام رمضان، لابد وأن تؤثر بالسلب على الصحة العامة له، نتيجة إحداثها خلل فى معدل ضربات القلب بشكل عام، ما يجعل خطره شديد على أصحاب أمراض القلب والصمامات، والذين يعانون من مشكلات قلبيه أو ذبحات أو يعانون من قصور بالقلب.

فتسارع ضربات القلب يتسبب فى الإصابة بمشكلات صحية كثيرة، ويؤثر على تدفق الدم إلى أعضاء الجسم كافة، فتفقد قدرتها على أداء وظيفتها بالشكل المطلوب.

وهنا نصح أخصائى الباطنة بضرورة التوقف التام عن شرب العرقسوس ويكفى ما تناوله الصائم خلال شهر رمضان، مع ضرورة العرض على مختص إذا ما كان يعانى من مشكلة تعلق بالتنفس أو بسعة ضربات القلب والصدر.

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مصر 365