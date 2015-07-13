روسيا تتعهد بمواصلة دعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام فى ليبيا

أكدت روسيا اليوم الاثنين أنها سوف تواصل جهودها لتعزيز إجراءات الأمم المتحدة لاستعادة السلام فى ليبيا، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الروسية بعدما وقعت الأطراف الليبية بالأحرف الأولى على اتفاق الصخيرات الذى تم التوصل إليه بوساطة أممية.

وقالت الوزارة أن "الاتفاق يتضمن شروطا لوقف النزاع الداخلى فى ليبيا وتشكيل حكومة وحدة وطنية وبناء مؤسسات الدولة الرئيسية الأخرى وإجراءات لخفض مستوى العنف وضمان الاستقرار والنظام والقانون فى البلاد"، مضيفة أن هذه البنود وافقت عليها أطراف النزاع، بحسب وكالة إيتار تاس.

وأكدت الوزارة أن "موسكو ترحب بهذه الوثيقة بوصفها خطوة ضرورية لتعزيز العملية السياسية فى ليبيا ، واثقون أن توافقا وطنيا بشأن مستقبل ليبيا الموحدة ذات السيادة ووحدة أراضيها يصب فى مصلحة جميع مواطنيها بلا استثناء. ننطلق من حقيقة أن التطبيق الكامل للاتفاق الموقع فى الصخيرات (المغربية) سوف يحقق الأمن والهدوء فى ليبيا وسوف يعزز الاستقرار فى المنطقة بأسرها ".

يذكر أن مشاركين فى الحوار السياسى الليبى فى منتجع الصخيرات بالمغرب وقعوا أمس الأول السبت بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسى الذى رعته الأمم المتحدة، رغم غياب ممثلى المؤتمر الوطنى المنتهية ولايته الذى يعد أحد الأطراف الرئيسية للحوار.

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