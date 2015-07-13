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التعليم العالى: إرجاء تحديد الأعداد المقبولة بالكليات لجلسة طارئة بعد العيد

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التعليم العالى: إرجاء تحديد الأعداد المقبولة بالكليات لجلسة طارئة بعد العيد التعليم العالى: إرجاء تحديد الأعداد المقبولة بالكليات لجلسة طارئة بعد العيد
أعلن الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى، أن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذى انتهى اجتماعه منذ قليل، قرر إرجاء مناقشة كافة ضوابط التنسيق النهائية لجلسة طارئة تعقد فور الانتهاء من إجازة عيد الفطر .

وأضاف الوزير، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه حتى الآن لم تعلن نتيجة الثانوية العامة حتى يتم تحديد النسب المطلوبة وتقدير الموقف بصورة صحيحة فيما يخص أعداد الطلاب المرشحة للقبول بالقطاعات المختلفة، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد موعد بدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات بعد.

يذكر أن اجتماع المجلس الأعلى انعقد بجامعة عين شمس برئاسة وزير التعليم العالى وحضور رؤساء الجامعات والدكتور أشرف حاتم أمين عام المجلس.

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