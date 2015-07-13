بالصور.. عشرات الآلاف من المصلين بمسجد عمرو بن العاص لإحياء ليلة القدر

امتلأ مسجد عمرو بن العاص عن آخره، بعشرات الآلاف من المصلين والمعتكفين، قبل دقائق من بدء صلاة قيام ليلة السابع والعشرين من رمضان، والتى رجح أغلبية العلماء أنها ليلة القدر.

وتوافد على المسجد منذ صبيحة اليوم آلاف المصلين من جميع أنحاء مصر، وهى عادة سنوية للكثير من المصريين، ومن المقرر أن يؤم المصلين فى هذه الليلة المباركة الشيخ والمقرئ الشهير محمد جبريل.

وحضرت إلى ساحة المسجد مئات الأسر المصرية للإفطار فى ساحات مسجد عمرو بن العاص، والذى يُعَد أول مسجد بُنِىَ فى إفريقيا، وشهد محيط المسجد انتشار العشرات من قوات الأمن، وسيارات الأمن المركزى والمدرعات.

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