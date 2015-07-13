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مجهولون يختطفون طفلا ويطالبون بفدية 700 ألف جنيه فى الساحل الشمالى

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مجهولون يختطفون طفلا ويطالبون بفدية 700 ألف جنيه فى الساحل الشمالى مجهولون يختطفون طفلا ويطالبون بفدية 700 ألف جنيه فى الساحل الشمالى
اختطف مجهولون نجل صاحب أحد محلات الأسماك، من أمام أحد مساجد مدينة العلمين بمحافظة مطروح، مساء أمس الأحد، وقاموا اليوم بالاتصال بوالد الطفل المختطف ومساومة والده لدفع فدية قدرها 700 ألف جنيه مقابل إطلاق سراح نجله.

تلقى مدير أمن مطروح اللواء العنانى حمودة، إخطارًا من قسم شرطة العلمين ببلاغ أحمد محمد عبد الواحد محمد (45 سنة) صاحب محل أسماك، بالعلمين، باختطاف نجله محمد (12 سنة) طالب، من أمام أحد المساجد بالعلمين عقب انتهاء الصلاة.

وأثبت فى البلاغ وصفًا لنجله طوله 120 سم، شعره أسود بشرته بيضاء عيناه عسليتان، يرتدى بنطلون جينز وتى شيرت أحمر، وأكد أنه حال خروج نجله من أحد المساجد عقب انتهاء الصلاة فوجئ بسيارة ميكروباص بيضاء اللون وبها خط أزرق من الجانب، يستقلها أشخاص غير معلومين لديه، اصطحبوا نجله وفروا هاربين، ولم يتمكن من معرفة أرقام السيارة، ولم يشتبه فى أحد باختطاف نجله.

وفى وقت لاحق من البلاغ ورد للمبلغ اتصال تليفونى من أحد الأشخاص مدعيًا بأنه هو الذى قام بخطف الطفل وطلب فدية قدرها 700 ألف جنيه مقابل إطلاق سراح الطفل.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، وسرعة تحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

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مصر 365