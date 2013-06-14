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3 طرق للعناية ببشرتكِ كل صباح

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3 طرق للعناية ببشرتكِ كل صباح 3 طرق للعناية ببشرتكِ كل صباح

كتب : ندي سامي الخميس 13-06-2013 21:48

تتعرض البشرة لحرارة الشمس المفرطة طوال اليوم مما يضعف من نضارتها وحيويتها ويزيدها شحوباً واسمراراً، وخاصة عند استخدام مستحضرات التجميل أثناء التعرض لأشعة الشمس، فالعناية الصباحية للبشرة، لها دور رئيسي وفعال في حماية البشرة، وفيما يلي طرق للعناية بالبشرة في فترة الصباح

1ـ أكياس الشاي لتخفيف الالتهاب والهالات السوداء:

تعاني كثير من السيدات من الهالات السوداء التي تخفي جمال الوجه، فبدلا من الإفراط في استخدام مستحضرات التجميل التي تضر بشرتكِ يمكنكِ أن تزيلي الهالات السوداء باستخدام أكياس الشاي، فقط ضعي أكياس الشاي في ماء دافئ، ثم ضعيها في الثلاجة، ثم ضعيها على جفونك وأسفل عينيكِ لمدة 5 دقائق كل صباح.

2ـ غسل وتطهير الوجه:

يجب غسل الوجه من أثر مزيلات المكياج والكريمات المرطبة التي استخدمت في الليل، لأنكِ إذا تعرضتي لأشعة الشمس وبقايا المرطبات عالقة في وجهكِ، سيعرض بشرتكِ لأضرار بالغة، فقط اغسلي وجهكِ في الصباح بحركات دائرية مستمرة لحماية وجهكِ ولتنشيط الدورة الدموية.

3ـ القيام بمجموعة من التدريبات:

روتين العناية بالبشرة لا يجب أن يشمل فقط تنظيف الوجه، واستخدام مستحضرات التجميل، ولكن أيضا يحتاج وجهكِ لمجموعة من تمارين العضلات لحمايته من التجاعيد ولتنشيط الدورة الدموية، فقط قومي بتدليك وجهكِ بحركات دائرية في اتجاه واحد لمدة دقيقة يوميا في الصباح.

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