غرف عمليات بالمنوفية وتكثيف الحملات التفتيشية خلال عيد الفطر

أصدر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، توجيهاته بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وزيادة الحملات عليها لتطهيرها من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية على مدار الأربع والعشرين ساعة، وتكثيف الرقابة على أسواق اللحوم والأسماك ومنافذ توزيعها ومحلات الجزارة، لحماية المستهلك من أى أضرار قد يتعرض لها، وذلك بالتنسيق مع الطب البيطرى والصحة، وكل الجهات المعنية خلال عيد الفطر.

وأكد، ضرورة المرور على المخابز بكل أنواعها بصفة دورية ومستمرة، والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات وتحديد مواعيد الإنتاج والبيع بالمخابز، لتتفق وظروف العيد وعمل نوبتجيات خلال أيام عيد الفطر المبارك، بما يضمن التواجد التموينى خلال الأربع والعشرين ساعة يوميًا.

كما شدد على ضرورة التنسيق والمتابعة اليومية مع الشركة العامة لتجارة الجملة وفروعها، وكذا شركة الأسماك وشركة مجمعات الأهرام والنيل والمجمعات الاستهلاكية، لتوفير كل السلع التى يزيد الطلب عليها خلال أيام العيد، ومنع أى اختناقات بما يكفى حاجة المستهلكين، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات المعنية والأجهزة الرقابية، بالاشتراك مع مكاتب حماية المستهلك، للمرور على الأسواق وضبط المخالفين حفاظًا على استقرار الأسعار، ومنع حدوث أى زيادات أو تلاعب بها.

وقرر محافظ المنوفية، الدكتور هشام عبد الباسط إنشاء غرف عمليات تعمل على مدار الـ24 ساعة بكل المديريات والإدارات الفرعية، لتلقى البيانات والشكاوى والمقترحات والعمل على حل المتاح منها فورًا من خلال الأرقام التالية ( 2222711-2220506) أو بالفاكس على ارقام (2223179-2235678)، هذا بالإضافة إلى أرقام الشكاوى الخاصة بالخاصة بمديرية ومكاتب التموين.