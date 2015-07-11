الإنتاج الحربى تنظم معرضا للسلع المعمرة بأسعار مخفضة فى الوادى الجديد

تنظم وزارة الإنتاج الحربى بالتعاون مع محافظة الوادى الجديد معرضا للمنتجات المدنية لوزارة الإنتاج الحربى بمحافظة الوادى الجديد فى الفترة من 22/7 إلى 5/8/2015 بمركز شباب الخارجة وذلك فى إطار السعى إلى توفير فرص عمل للشباب ضمن المشروع القومى الذى تتبناه الدولة (مشروعك) وأيضا لتخفيف العبء عن الأسرة المصرية.

وأكد محمود عشماوى، محافظ الإقليم، أن المحافظة استقبلت وفد وزارة الإنتاج الحربى برئاسة اللواء رمزى لاشين للتجهيز للمعرض الذى يضم منتجات السلع المعمرة وأدوات المطبخ التى تحتاجها الأسرة المصرية بأسعار أقل مقارنة بمثيلتها فى الأسواق وذلك يساعد فى القضاء على ظاهرة الغلاء وجشع التجار، كما يحتوى المعرض على معدات لصالح شباب الخريجين تصلح كفرصة عمل دائمة ذى عائد مادى جيد منها نماذج "تروسيكل" مجهز تستخدم كصندوق بضاعة وثلاجة ومطعم ومعرض ملابس وصندوق قمامة هيدروليكى بالإضافة إلى توافر "تروسيكلات" مجهزة كوحدة إطفاء وأيضا نقل ركاب سعة 8 ركاب.

وأضاف عشماوى أن وزارة الإنتاج الحربى ستقيم بجانب المعرض ورش لتدريب الشباب فى أعمال النجارة والكاوتشوك ولحام الأكسجين وغيرها التى تساعد فى إصلاح المعدات والمنتجات.

ومن جانبه، أعرب اللواء رمزى لاشين عن سعادته بالتعاون الكامل من جانب المسئولين بالمحافظة وترحيبهم بإقامة مثل هذه المعرض الذى يعد الثالث بعد إقامته ونجاحه وإقبال المواطنين علية بمحافظتى المنيا وأسوان.