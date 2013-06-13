حرحور: 5 محاور للتنمية بمحافظة شمال سيناء

كتب : أ ش أ منذ 26 دقيقة

قال اللواء سيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، إن هناك 5 محاور رئيسية للتنمية في المحافظة تتمثل في التنمية الزراعية، والصناعية والسياحية والعمرانية والخدمات والبنية الأساسية.

وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفية، أن محور التنمية الزراعية يتمثل في إنشاء شركة مساهمة للتنمية الزراعية، إنشاء مجمع متكامل للتصنيع الغذائي، ومزارع لتربية الماشية، ومجمع لتصنيع المنتجات الحيوانية (لحوم - ألبان - مشتقات الألبان)، وميناء صيد جديد بمدينة العريش، ومزارع ومفرخات وأقفاص سمكية، ومصنع للسماد العضوي ومصنع للأعلاف، وشركة لتسويق الحاصلات والمنتجات الزراعية.

وأعلن المحافظ أنه لتحقيق التنمية في هذا المحور فإن هذا يستدعي تحقيق عدة مطالب منها استغلال الأراضي المستصلحة على زمام ترعة السلام في منطقتي رابعة وبئر العبد (190 ألف فدان)، طرح الأراضي التي تم الانتهاء من مآخذها والبنية الأساسية اللازمة لها لعدم تعطل الاستثمارات المنفذة، استكمال مشروع ترعة الشيخ جابر بوصول مياه النيل إلى منطقة السر والقوارير بوسط سيناء، إنشاء 4 سدود و4 خزانات أرضية و4 بحيرات صناعية بأودية جرية والبروك والجرافى ونخل بتكلفة إجمالية 145 مليون جنيه لحماية مدن المحافظة من أخطار السيول والاستفادة بالمياه لأغراض الزراعة، وتطوير بحيرة البردويل.

وحول محور التنمية الصناعية قال المحافظ انه سيتم إنشاء مجمعات صناعية متكاملة، ومصانع متعددة في المنطقة الصناعية ببئر العبد ومنطقة الصناعات الثقيلة بوسط سيناء، وتطوير الصناعات الحرفية واليدوية، مضيفًا أنه لتحقيق التنمية في هذا المحور فإن هذا يستدعي قيام المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بمقترح إنشاء 3 مناطق صناعية (العقدة؟ الحلال؟ العجرمة) ومحمية المغارة بوسط سيناء، وذلك بقرار جمهوري إلى جانب استكمال ترفيق المرحلة الأولى بمنطقة الصناعات الحرفية بتكلفة 30 مليون جنيه وترفيق التوسعات المستقبلية بالمرحلة الثانية بتكلفة 100 مليون جنيه، واستكمال ترفيق الربع الثاني بالمنطقة الصناعية ببئر العبد بتكلفة 20 مليون جنيه.

وأعلن المحافظ أن محور التنمية السياحية يتمثل في استكمال مخطط استثمار قطاع غرب العريش، تسويق الإنتاج الحرفي البيئي السياحي (أثواب بدوية؟ أكلمة ـ إكسسوارات؟ تذكارات سياحية)، تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية في قطاع (بالوظة / رمانة)، لتنشيط سياحة اليوم الواحد، تطويرالقرى السياحية القائمة، إنشاء مشروع سياحة السفاري بوسط سيناء، مشيرا إلى أنه لتحقيق التنمية في هذا المحور فإن هذا يستدعي وضع تخطيط سياحي متكامل لاستثمار مقومات محافظة شمال سيناء السياحية، وضع خطة متكاملة لأعمال الكشف والترميم وإعداد المناطق التاريخية على خريطة المزارات السياحية (مدينة الفرما؟ قلعتا العريش ونخل)، وترويج وتسويق المشروعات السياحية بالمحافظة.