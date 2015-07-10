أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

احذر.. التعرض للإشعاع يزيد فرص الإصابة بسرطان الدم

Google+ Print
احذر.. التعرض للإشعاع يزيد فرص الإصابة بسرطان الدم احذر.. التعرض للإشعاع يزيد فرص الإصابة بسرطان الدم
كشفت دراسة علمية حديثة طويلة الأمد شملت أكثر 300000 عامل فى فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، أن التعرض لجرعات منخفضة من الإشعاع يرفع من خطر الوفاة بسرطان الدم.

وقال الباحثون أن العاملين فى المجال الطبى، وحتى المرضى أيضاً المعرضين للإشعاع، لديهم فرص مرتفعة للإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان الدم.

وأشار المؤلف الرئيسى الدكتور كليرفى أستاذ بوزارة البيولوجيا الإشعاعية وعلم الأوبئة فى فونتيناى "AUX" فى سيدكس، فرنسا، إلى أن هناك الكثير من الدراسات الوبائية أو الإحيائية الإشعاعية التى أظهرت أن التعرض للإشعاع المؤين يمكن أن يسبب السرطان.

وأوضح الباحثون أن سرطان الدم ناجم عن التعرض لجرعات عالية من الإشعاع، مثل التى صدرت من القنابل الذرية التى ألقيت على اليابان فى عام 1945.

ولتأكيد نتائج الدراسة، درس الباحثون الوفيات الناجمة عن سرطان الدم أو سرطان الغدد الليمفاوية، وسرطان الجهاز المناعى وخلايا الدم، وذلك على نحو 300000 شخص من العاملين فى المفاعلات النووية والإشعاعية.

ووجد الباحثون أن نحو 22 فى المئة من العمال لقوا حتفهم فى نهاية الدراسة، وكانت هناك 531 حالة وفاة بسبب سرطان الدم و814 بسبب سرطان الغدد الليمفاوية.

وأشار الباحثون إلى أن الأشعة المقطعية الطبى (CT) التى تفحص العمود الفقرى القطنى تعرض المريض إلى ما بين 1% أو 2% من خطر الإصابة بسرطان الدم، وفقا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA"، ونشرت نتائج الدراسة عبر مجلة لانسيت، فى العاشر من شهر يوليو الجارى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365