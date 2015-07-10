تحذير للمدخنين.. نيكوتين السجائر يزيد فرص إصابتك بالجنون

تواصل الأبحاث الحديثة التأكيد على المخاطر الصحية لتدخين السجائر، كان آخرها منذ أيام قليلة، حيث كشفت دراسة بريطانية خطيرة أن السجائر تزيد من حدة حب الشباب وترفع معدلات انتشارها على الجسم.

وكشفت مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة كينجز كولدج لندن البريطانية أن تدخين السجائر يرفع فرص الإصابة بالشيزوفرينيا "الفصام" والذهان "أحد أشكال الجنون" والعديد من الاضطرابات العقلية الخطيرة.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين أن تلك الأمراض ناجمة عن تأثير مادة النيكوتين الموجودة بالسجائر، والتى تُحدث خللاً فى استجابة مراكز المتعة والمكافأة بالمخ، وهو ما يحفز فى النهاية الإصابة بالاضطرابات العقلية.

وأَضاف الباحثون أنه للمرة الأولى يتم اكتشاف العلاقة بين تدخين السجائر والإصابة بالأمراض العقلية.

ونشرت هذه النتائج داخل إحدى المجلات الطبية الرائدة وتعرف باسم "Lancet Psychiatry"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى التاسع من شهر يوليو الجارى.

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