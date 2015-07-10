طرح عقار جديد لعلاج مرض النوم المفاجىء السبب الرئيسى لحوادث الطرق

نظمت شركة كيميفارم مؤتمر مساء أمس للإعلان فيه عن دواء جديد تم طرحة فى سوق الدواء المصرى بسعر ينافس الأجنبى باسم برافاماكس "مودافنيل 200 مجم" والذى وافقت عليه هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA "كعقار يعالج النوم المفاجئ السبب الرئيسى لحوادث الطرق".

ويستخدم العقار منشط عام ولكنة يختلف عن الأدوية الأخرى فى عدم وجود آثار جانبية فهو لا يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم أو زيادة ضربات القلب ويعمل على تنشيط الخلايا العصبية والتخلص السريع من الشعور بالتعب والنعاس المفرط أثناء النهار.

>



>وقال الدكتور طارق اسعد أستاذ الأمراض النفسية بطب عين شمس مدير معمل النوم إن هناك دواء الجديد "برافاماكس" واسمه العلمى مودافينيل هذا العقار يستخدم لعلاج النعاس أثناء النهار، والذى يحدث مع العديد من اضطرابات النوم مثل النوم الانتيابى "نوبات نوم قهرى فجائية" والاختناق التنفسى أثناء النوم "SLEEP APNEA" وهو مرض منتشر يتميز بحدوث شخير عال أثناء النوم مع توقف للتنفس لفترات أكثر من 10 ثوان مما يسبب نقص فى نسبة الأوكسجين وبالتالى يقظات متتالية مما يؤثر على كفاءة النوم فيستيقظ الشخص بالنهار ولا يشعر أنة تناول قسطا كافيا من النوم لأنه لم يمر بمراحل النوم العميق مما يسبب ميل إلى النعاس أثناء النهار وهذا المرض هو السبب الرئيسى وراء حوادث الطرق المسئول عنها اضطرابات النوم.

>



>وأكد ان حوالى 40% من حوادث الطرق سببها اضطراب النوم والمرض الثالث الذى يستخدم فيه هذا العقار وهو مرض بدا ينتشر كثيرا فى الفترة الأخيرة ويسمى متلازمة تغيير شيفتات العملSHIFT WORKER SYNDROME وهم الناس الذى يأخذون شيفتات بشكل مستمر موضحا أنة خلال الاحتفال باليوم العالمى للنوم فى شهر مارس أعلن الحفل أن الحصول على النوم الكافى يجنب المريض الإصابة بالاكتئاب ويكون سعيد فى حياته موضحا أن هذا الدواء تم إنتاجة محليا بسعر زهيد مناسب للمريض المصرى ويعالج كل الأسباب المؤدية للنوم المفاجئ بأمان ولكن يحذر استعماله فى الأطفال.

يذكر أن المؤتمر شارك فيه الدكتور بدر الدين أستاذ الأنف والأذن والحنجرة والدكتور رامز رضا مصطفى أستاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس وبحضور عدد كبير من الأطباء المتخصصين.



>