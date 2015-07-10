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الفتيات يحصدن المراكز العشر الأوائل فى مدرسة الإسماعيلية الثانوية الزراعية

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الفتيات يحصدن المراكز العشر الأوائل فى مدرسة الإسماعيلية الثانوية الزراعية الفتيات يحصدن المراكز العشر الأوائل فى مدرسة الإسماعيلية الثانوية الزراعية
أعلنت المهندسة مريم محمد إبراهيم، مدير عام إدارة مدرسة الإسماعيلية الثانوية المشتركة نظام الـ3 سنوات التابعة لإدارة الإسماعيلية التعليمية، أن العشرة الأوائل فى دبلوم الزراعة هذا العام جميعهم من الفتيات.

وأشارت مديرة المدرسة إلى أن الطالبة وفاء كمال معروف حصلت على المركز الأول، ودينا شحاتة محمد سليم حصلت على المركز الثانى، ومارينا مجدى على المركز الثالث، وأمل عودة حماد عيد على المركز الرابع، وحصلت مارى عزيز مكرم على المركز الخامس، وماجدة حسن عبد الرحمن على المركز السادس، وشروق عبد الناصر على المركز السابع، وآلاء حسن أحمد عبد الرحمن على المركز الثامن، ووردة حسن محمد محمود على المركز التاسع، وآية رمضان فتحى على المركز العاشر.

وأضافت مديرة المدرسة أن المهندس سرور إبراهيم سرور، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومصطفى عبد الغنى مدير إدارة الإسماعيلية، اعتمدا نتيجة العشرة الأوائل رسميًا وتم إرسال إخطار بها إلى المدرسة تحت رعاية اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، حيث تقدم لامتحان الدبلوم 211 طالبة و391 طالبًا بإجمالى 602 طالب وطالبة.

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