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عضو "مصالحات" قنا يدعو جميع لجان المصالحات لمبادرة وقف إطلاق النار

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عضو "مصالحات" قنا يدعو جميع لجان المصالحات لمبادرة وقف إطلاق النار عضو "مصالحات" قنا يدعو جميع لجان المصالحات لمبادرة وقف إطلاق النار
أطلق الدكتور أحمد الكحلى عضو لجنة المصالحات بمحافظة قنا مبادرة لوقف إطلاق النار بين العائلات بالصعيد.

وقال الكلحى إنه بدأ العمل على مبادرة وقف إطلاق النار داعيا جميع لجان المصالحات على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة، للمشاركة فيها وكل من الشيخ الإدريسى والشيخ تقادم.

وأضاف الكلحى أن المبادرة تدعو لعقد مؤتمر كبير بعيد الفطر المبارك بمكان محايد لجميع لجان المصالحات على مستوى محافظات الجمهورية لوقف إطلاق النار ووضع ضوابط للعمل على تنفيذ شروط المصالحات بشكل إجبارى بالتنسيق والجهات المسئولة، وذلك على خلفية ما شهدته محافظة قنا وعدد من محافظات الصعيد بخرق شروط الصلح والأخذ بالثأر فى أيام رمضان وتبادل إطلاق النيران ووقوع ضحايا للثأر بعد عقد مصالحات بين تلك العائلات.

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مصر 365