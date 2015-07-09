نشطاء الإسكندرية يحذرون من هدم فيلا عفيفى الأثرية و"الحى":حررنا محضر تخريب

حذر عدد من النشطاء والمهتمين بالمبانى التراثية بالإسكندرية، من محاولة هدم فيلا عفيفى الأثرية، وتداول النشطاء بالإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك صورا تشير إلى خلع أرضيات ونوافذ الفيلا تمهيدا للشروع فى الهدم، وطالبوا بإنقاذ المبنى الأثرى من أيادى مقاولى الخراسانة المشوهة لجمال الإسكندرية.

من جانبه قال اللواء سعيد الفوال فى تصريحات خاصة باليوم السابع، إن الحى قد توجه لمعاينة الفيلا، وتبين بالفعل خلع النوافذ والأبواب وسد المنفذ الرئيسى بالطوب، وقام مندوبو الحى بهدم الطوب والدخول إلى الفيلا وتحرير محضر تخريب بقسم شرطة رمل أول ، وأمد رئيس الحى على أنه طالب بتعيين حراسة على الفيلا وأكد أن الفيلا حاليا خارج مجلد التراث، إلا أنها فى كل الأحوال يجب استصدار ترخيص هدم وهو ما لم يحدث حيث لم يصدر لها قرار هدم من الحى .

يذكر أن فيلا حافظ باشا عفيفى كانت مقيدة بمجلد دفتر التراث رقم 1917 حى شرق، بولكلى برقم 72 شارع الهداية التابع لقسم الرمل.مساحتها 2150 متر على التراث الإنجليزى، وتقع الفيلا فى شارع الهداية باتجاه البحر، أمام يسار السرايا وهى ملك حافظ باشا عفيفى (محمد حافظ عفيفي) (1304 - 1380 هـ / 1886 - 1961 م) هو طبيب وسياسى مصرى ، تعلم الطب وتخصص فى إنجلترا وفرنسا. وعين وزيراً للخارجية (1928 - 34) لفترة، كما عين سفيراً لمصر فى لندن (1936 - 38) واختير مندوباً لمصر فى مجلس الأمن الدولى .



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فيلا عفيفى باشا على شاطئ جليم



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خلع الارضيات و النوافذ تمهيدا للهدم



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نشطاء يحذرون من هدمها