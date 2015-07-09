كمائن أمنية لمواجهة البناء المخالف والنباشين بالعجمى غرب الإسكندرية

أصدر اللواء سامى شلتوت رئيس حى العجمى تعليماته بنشر كمائن على مداخل الشوارع المؤدية إلى شارع النيابة بالبيطاش على مدار الـ24 ساعة، وذلك لضبط العمال والمعدات التى استخدمت فى هدم العقار الكائن بشارع النيابة بدون ترخيص وذلك لمنع ظاهرة الهدم والبناء بدون ترخيص.

وقد تمكنت الكمائن الأمنية من ضبط الأداة المستخدمة فى الهدم، وتم التحفظ عليها ونقلها لمخازن المرافق بحى العجمى .

كما أصدر اللواء سامى شلتوت رئيس الحى تعليمات لإدارة إشغال الطريق بالحى بشن حملة لمكافحة ظاهرة انتشار نباشين القمامة، حيث قامت مجموعات كبيرة من إدارات إشغال الطريق والرصد البيئى ومكتب الأمن بالتواجد بكل مراكز تجمعات القمامة بكل شوارع وميادين الحى، وذلك بداية من الساعة الثالثة فجراً حتى السابعة صباحاً .

وقد أسفرت الحملة عن ضبط عدد 5 موتوسيكل جرار، و 7 تريسيكل و 3 عربة كرو و 12 جونية نباشين ليصل إجمالى الحالات إلى 27 حالة نبش للقمامة، وقد تم نقل المضبوطات إلى مخزن إدارة المرافق بالحى.