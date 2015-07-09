بالصور.. حيوانات تتحدى قرار محافظ بورسعيد وتجوب الشوارع والميادين

ظاهرة فريدة من نوعها تشهدها مدينتا بورسعيد وبورفؤاد ألا وهى ظاهرة المواشى والحيوانات المتمثلة فى الحمير والماعز التى أطلقها أصحابها تجوب الشوارع والميادين تأكل من الزبالة وتشرب من مياه المجارى كالخنازير متحدية قرار المحافظ رقم 483 لسنة 2014 بجلسته 21 يونيه والمتضمن توقيع غرامات تتراوح مابين 100 جنيه للمواشى و75 للحصان و50 للحمير.

وفشلت الأجهزة المعنية فى التصدى للظاهرة التى دفعت تنفيذى بورسعيد برئاسة اللواء مجدى نصر الدين أمين لعقد جلسة فى 3 مايو من العام الحالى لمضاعفة العقوبة على أصحاب الدواب وخاصة بعد عقر حصان سيدة أثناء سيرها فى الطريق العام .

ومازالت الظاهرة تتفاقم ورؤساء الأحياء فى واد والمحافظ فى واد لآخر وباتت المواشى والحيوانات تهدد حياة المواطنين وتلوث البيئة من أثر المخالفات وروثها الذى يزكم الأنوف بالشوارع والميادين، ناهيك عن إتلاف المسطحات الخضراء وسط صمت الأجهزة التنفيذية التى عجزت عن اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة لأصحاب المواشى والحيوانات التى تركتها تأكل كالخنازير وتهدد حياة المواطنين .

>

>

المواشى تأكل من الزبالة كالخنازير بحى الزهور الصورة رقم



>

الحمير تتجول أمام القرى السياحية ومقابر الشهداء الصورة رقم



>

الماعز تتجول أمام الوحدات السكنية الصورة رقم



>

الجاموس تأكل المسطحات الخضراء بمدينة بورفؤاد الصورة رقم



>

سور مدرسة بالزهور يتحول لمقلب قمامة والمواشى تتغذى