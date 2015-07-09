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أسقف أسوان يتناول الإفطار على مائدة رئيس الوزراء بالنوبة

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أسقف أسوان يتناول الإفطار على مائدة رئيس الوزراء بالنوبة أسقف أسوان يتناول الإفطار على مائدة رئيس الوزراء بالنوبة
شارك الأنبا هدرا، مطران أسوان، في حفل الإفطار الذي أقيم بقرية وادى كركر النوبية والذى أقيم على هامش زيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء للمحافظة.

وكان المهندس إبراهيم محلب يرافقه عدد من الوزراء قد زاروا محافظة أسوان اليوم حيث تفقدوا عددًا من المشروعات التنموية بالمحافظة واختتمت الزيارة بلقاء جماهيرى أقيم بقرية وادى كركر النوبية أعقبه حفل الإفطار الذى حضره القيادات السياسية والأمنية والتنفيدية بالمحافظة.
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