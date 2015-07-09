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هانى المسيرى: "اشترطت أن أكون محافظاً للإسكندرية عندما عرض عليا الأمر"

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هانى المسيرى: "اشترطت أن أكون محافظاً للإسكندرية عندما عرض عليا الأمر" هانى المسيرى: "اشترطت أن أكون محافظاً للإسكندرية عندما عرض عليا الأمر"
كشف هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، عن أنه اختار محافظة الإسكندرية ليكون محافظاً لها عندما عرض عليه الأمر، من قبل اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية بل وأصر على ذلك نظراً للسوء الذى وصلت له المحافظة، حسب قوله.

وقال المسيرى: كنت مقربًا للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ضمن فريق اقتصادى عندما كنت رئيس إحدى الشركات وساهمت ببعض الأفكار البسيطة والسريعة فى قضية الدعم، وعندما عرض عليا المساهمة فى المحليات اخترت حى المعادى، فقال لى الوزير عادل لبيب أنا عوزك فى المحافظة فقلت له أنا غير مستعد لهذه المسئولية الكبرى بس مفيش مانع بس على شرط تكون الإسكندرية".

وأضاف: "المسيرى، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، أن رد الوزير كان بأن الإسكندرية محافظة كبيرة وصعبة فقلت له "أنا هوهب حياتى لهذه المهمة لفترة"، لافتًا إلى أنه يعلم المشاكل التى تعانى منها المحافظة كون عائلته تقيم فيها.


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