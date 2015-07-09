بالصور.. بطيخ وطماطم بشواطئ سفاجا.. بقايا العبارة الغارقة "طابا"

رست على شواطئ مدينة سفاجا كميات كبيرة من الفواكه والخضراوات المختلفة وكذلك معلبات من أنواع مختلفة من بقايا الشاحنات التى كانت على متن العبارة الغارقة طابا.

وقام الأهالى فى شواطئ مختلفة برفع ما يصلح منها، مؤكدين على ظهور صناديق كاملة داخل البحر كانت داخل تلك الشاحنات الغارقة داخل طابا.

وكانت قد تعرضت للغرق العبارة طابا أثناء إبحارها من ميناء سفاجا إلى ميناء ضبا، حيث إنها تعرضت للغرق على بعد 11 ميلا بحريا و600 متر عمق.

وتمكنت القوات البحرية من إنقاذ 37 شخصا كانوا على متنها، بينهم 27 من طاقمها و10 سائقين آخرين وكانت على متنها 43 شاحنة.



>