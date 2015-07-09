إحباط تسلل 34 من 3 محافظات إلى ليبيا عن طريق السلوم

تمكنت قوات الأمن بالسلوم من إحباط تسلل 34 من 3 محافظات إلى ليبيا، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية بطريقة غير شرعية عبر الدروب والمدقات الصحراوية بالسلوم.

وقال مدير أمن مطروح اللواء العنانى حمودة، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن قسم شرطة السلوم، احتجز 34 متهمًا منهم 2 من الجيزة و12 من كفر الشيخ و20 من المنيا، عقب ضبطهم أثناء محاولة مغادرتهم البلاد، بطريقة غير شرعية، إلى الجانب الليبى، عبر الدروب الصحراوية بالسلوم وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجارٍ عرضهم على النيابة المختصة.

قال اللواء العنانى حمودة، مدير أمن مطروح، إن عمليات ضبط المتسللين من المصريين والجنسيات الأخرى تأتى فى إطار تكثيف الجهود وتنفيذًا للخطة الموضوعة بمعرفة إدارة البحث الجنائى، والتى تعتمد على غلق الدروب الصحراوية والمدقات الجبلية التى تسلكها تلك العناصر وتضييق الخناق عليهم وعدم تمكينهم من الهروب من الأكمنة الثابتة والمتحركة بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة ومكتب مخابرات حرس حدود بالسلوم وفرعى الأمن العام والأمن الوطنى بمطروح.

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